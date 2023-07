CONCOURS DE PÉTANQUE FOURNELS – L’AS DE TRÈFLE – COMITÉ D’ANIMATION Fournels, 4 juillet 2023, Fournels.

Fournels,Lozère

En juillet et Août, L’As de Trèfle – Comité des Fêtes Fournels vous attend tous les mardis soir pour ses concours de pétanque en doublette.

Rendez-vous à la Table Fournelaise à partir de 20h pour les inscriptions! Tarif : 10€ par équipe !

Ouvert à to….

Fournels 48310 Lozère Occitanie



In July and August, L?As de Trèfle – Comité des Fêtes Fournels awaits you every Tuesday evening for its double pétanque competitions.

Registration starts at 8pm at La Table Fournelaise! Price: 10? per team!

Open to all…

En julio y agosto, L’As de Trèfle – Comité des Fêtes Fournels le espera todos los martes por la tarde para sus competiciones dobles de petanca.

Las inscripciones comienzan a las 20:00 en la Mesa Fournelaise Precio: ¡10 euros por equipo!

Abierto a…

Im Juli und August erwartet Sie L’As de Trèfle – Comité des Fêtes Fournels jeden Dienstagabend zu seinen Pétanque-Wettbewerben im Doppelpack.

Treffpunkt für die Einschreibungen ist ab 20 Uhr am Table Fournelaise! Preis: 10? pro Team!

Offen für alle…

