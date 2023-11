Ave César ! THEATRE JEAN FERRAT, 14 janvier 2024, FOURMIES.

SAS Production des Aulnes (L-D-22-6109) présente ce spectacle Didier et Corinne, mariés depuis 25 ans, tentent de pimenter leur vie amoureuse endormie, et raviver leur romance, lors d’un week-end dans un hôtel chic et branché. Équipée d’un guide du « Sexe pour les nuls », loin de la maison, des enfants, du travail et de la routine quotidienne, Corinne espère séduire à nouveau son mari. Didier, de son côté du lit, se satisfait de pouvoir garder les choses telles qu’elles sont : confortables, sûres et ennuyeuses… À la croisée des chemins, entre confessions intimes, fous rires, tendresse, danses endiablées, sanglots et room service défaillant, quelle sera l’issue de ce week-end pas comme les autres ? Christelle Reboul, Eric Laugerias, Frederic Bouraly, Ave César Ave César

THEATRE JEAN FERRAT FOURMIES 2 Rue Emile Zola 59610

33.0

