Un Feu dans la Nuit – Nouveau Spectacle THEATRE JEAN FERRAT, 17 novembre 2023, FOURMIES.

Un Feu dans la Nuit – Nouveau Spectacle THEATRE JEAN FERRAT. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

LE THEATRE JEAN FERRAT DE FOURMIES (2-1117478 / 3-1117477) ET LA COMPAGNIE CHAMANE PRESENTENT CE SPECTACLE Un feu dans la nuit Par la Compagnie Chamane Depuis plus de cent ans, au large du sentier qui longe la côte du sud, le phare crache sa lumière aveuglante. Lors d’une relève, John Duffy, chef du phare, croise la route d’Arthur Gallagher, jeune gardien. Une tempête les oblige à rester ensemble plusieurs semaines sur place. Battu par les pluies et les vents violents, l’îlot deviendra le lieu de confidences, de violences et de dévoilements. Gardien de la lumière comme de la vérité, le phare, tels les souvenirs, ramènera ces deux hommes que tout semble éloigner vers le rivage. Réservation PMR : 03 27 39 95 64 Compagnie Chamane Compagnie Chamane

THEATRE JEAN FERRAT FOURMIES 2 Rue Emile Zola 59610

13.0

EUR13.0.

