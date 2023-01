Fourmibière spéciale Nuit de la Solidarité ! Le Marinette Paris Catégories d’Évènement: île de France

Fourmibière spéciale Nuit de la Solidarité ! Le Marinette, 26 janvier 2023, Paris. Le jeudi 26 janvier 2023

de 19h00 à 23h30

. gratuit

En ce début d’année, nous te proposons de participer à une Fourmibière spéciale Nuit de la Solidarité ! Partout dans Paris des événements sont organisés pour faire connaître aux parisiens et parisiennes des moyens d’agir pour lutter contre la précarité tout en passant un chouette moment convivial Ca tombe bien les moments conviviaux c’est notre truc ! On t’invite donc à venir prendre un verre avec nous et faire un petit jeu avec des assos de solidarité partenaires pour en apprendre plus sur leurs actions et sur les personnes en situation de précarité ! ❤️ Le Marinette 112 rue Marcadet 75018 Paris Contact : https://fb.me/e/28kev9L0R https://www.facebook.com/LaFourmiliereParis/ https://www.facebook.com/LaFourmiliereParis/ https://fb.me/e/28kev9L0R

La Fourmilière

