Fourier – Abbaye Auxerre

Yonne

Fourier – Abbaye Auxerre, 8 octobre 2022, Auxerre. Fourier – Abbaye

2 Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

2022-10-08 – 2022-10-08

Abbaye Saint-Germain 2 Place Saint-Germain

Auxerre

Yonne La Société Joseph-Fourier tient à marquer le retour à plus de normalité dans la vie publique et, en cette année 2022, tricentenaire de l’université de Bourgogne, 200e anniversaire de la mort du découvreur de la Pierre de Rosette, de la compréhension des hiéroglyphes et de la publication de la théorie de la Chaleur, en vous proposant trois exposés concernant ces derniers sujets. +33 3 86 18 02 90 Abbaye Saint-Germain 2 Place Saint-Germain Auxerre

