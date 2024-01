Course de caisses à savon : Fourg du volant Fourg, dimanche 30 juin 2024.

Course de caisses à savon : Fourg du volant Fourg Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 10:00:00

fin : 2024-06-30 18:00:00

Venez en famille découvrir la 2ème édition de descente en caisses à savon. Un parcours pour les 8-12 ans, un autre parcours pour les plus de 13 ans et une course de tracteurs à pédales pour les plus petits jusqu’à 7 ans. Déguisements appréciés sur le thème de votre choix!

Inscription gratuite!

EUR.

Rue de l’étang

Fourg 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté assoclesgensdefourg@gmail.com



L’événement Course de caisses à savon : Fourg du volant Fourg a été mis à jour le 2024-01-10 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON