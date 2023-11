Marché de Noël de Diors Fourches Diors, 3 décembre 2023, Diors.

Diors,Indre

Marché de Noël à Diors, organisé par le comité des fêtes.

Producteurs et créateurs vous accueilleront toute la journée ainsi que le stand des enfants de l’école de Diors..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 19:00:00. EUR.

Fourches

Diors 36130 Indre Centre-Val de Loire



Christmas market in Diors, organized by the festival committee.

Producers and creators will welcome you all day as well as the stand of the children of the school of Diors.

Mercado de Navidad en Diors, organizado por el comité de fiestas.

Los productores y creadores le darán la bienvenida durante todo el día, así como el stand de los niños de la escuela de Diors.

Weihnachtsmarkt in Diors, organisiert vom Festkomitee.

Produzenten und Kreative empfangen Sie den ganzen Tag über, ebenso wie der Stand der Kinder der Schule von Diors.

Mise à jour le 2023-11-24 par BERRY