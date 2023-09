JEP 2023 – Visite du château de Fourchaud Fourchaud Besson, 16 septembre 2023, Besson.

Besson,Allier

Laissez-vous conter l’histoire de cette forteresse massive de la seconde moitié du XVᵉ siècle, l’une des mieux conservées en Bourbonnais, et dont les propriétaires ont toujours été membres de l’entourage des ducs ou du roi de France..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Fourchaud route D292

Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Let us tell you the story of this massive fortress from the second half of the 15th century, one of the best preserved in Bourbonnais, whose owners have always been members of the entourage of the Dukes or the King of France.

Conozca la historia de esta imponente fortaleza de la segunda mitad del siglo XV, una de las mejor conservadas de la región de Bourbonnais, y cuyos propietarios han sido siempre miembros del séquito de los duques o del rey de Francia.

Jahrhunderts, eine der am besten erhaltenen Festungen im Bourbonnais, deren Besitzer immer Mitglieder der Herzöge oder des Königs von Frankreich waren.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office du tourisme de Moulins & sa région