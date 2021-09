Fourchambault en fête Fourchambault, 17 septembre 2021, Fourchambault.

Fourchambault en fête 2021-09-17 – 2021-09-19

Fourchambault Nièvre Fourchambault Nièvre

« Fourchambault en fête » revient cette année les 17, 18 et 19 septembre 2021, au parc du docteur Faucher.

Votre rendez-vous annuel sur la commune de Fourchambault sera de retour pour sa 6ème édition.

Un moment de convivialité et de partage pour tous les habitants, à tous âges. Laissez-vous tenter !

Au programme cette année pour ces 3 jours de festivités :

• Vendredi 17 septembre : une nouveauté pour Fourchambault, une scène ouverte où les artistes pourront s’exprimer à travers leurs disciplines, accompagnée de la traditionnelle fête foraine qui sera présente pour les 3 jours.

• Samedi 18 septembre : journée haute en couleur avec brocante, jeux Fun Parc, un Cluedo grandeur nature, en plein air, animé par la compagnie « Artistes et Compagnie », ou encore un concert, de la compagnie « Double Jeu » sur le thème des années 80.

• Dimanche 19 septembre : pour clôturer ce week-end festif, venez assister au deuxième temps de la scène ouverte suivi du spectacle « Plein gaz » de la compagnie « Les Marchepieds ». Cette année, « Fourchambault en fête » accueillera aussi une course cycliste « Le Prix de la Municipalité » (1re, 2e, 3e catégories, ouverte aux juniors et pass cycliste open), organisée par le club cycliste de Varennes-Vauzelles.

Vous aurez même la possibilité de vous restaurer sur place durant tout le week-end avec le foodtruck « Mieux qu’à la

maison ».

Attention : ces animations, exceptée la fête foraine, sont soumises à la vérification du pass sanitaire pour les personnes de 18 ans et plus. Un test négatif de moins de 72h est également autorisé. Respect des gestes barrières : port du masque, distanciation physique…

Animations et spectacles gratuits.

accueil.administration@mairie-fourchambault.fr +33 3 86 90 99 94 https://www.ville-fourchambault.fr/2019/09/09/decouvrez-la-programmation-de-ledition-2019-de-fourchambault-en-fete/

« Fourchambault en fête » revient cette année les 17, 18 et 19 septembre 2021, au parc du docteur Faucher.

Votre rendez-vous annuel sur la commune de Fourchambault sera de retour pour sa 6ème édition.

Un moment de convivialité et de partage pour tous les habitants, à tous âges. Laissez-vous tenter !

Au programme cette année pour ces 3 jours de festivités :

• Vendredi 17 septembre : une nouveauté pour Fourchambault, une scène ouverte où les artistes pourront s’exprimer à travers leurs disciplines, accompagnée de la traditionnelle fête foraine qui sera présente pour les 3 jours.

• Samedi 18 septembre : journée haute en couleur avec brocante, jeux Fun Parc, un Cluedo grandeur nature, en plein air, animé par la compagnie « Artistes et Compagnie », ou encore un concert, de la compagnie « Double Jeu » sur le thème des années 80.

• Dimanche 19 septembre : pour clôturer ce week-end festif, venez assister au deuxième temps de la scène ouverte suivi du spectacle « Plein gaz » de la compagnie « Les Marchepieds ». Cette année, « Fourchambault en fête » accueillera aussi une course cycliste « Le Prix de la Municipalité » (1re, 2e, 3e catégories, ouverte aux juniors et pass cycliste open), organisée par le club cycliste de Varennes-Vauzelles.

Vous aurez même la possibilité de vous restaurer sur place durant tout le week-end avec le foodtruck « Mieux qu’à la

maison ».

Attention : ces animations, exceptée la fête foraine, sont soumises à la vérification du pass sanitaire pour les personnes de 18 ans et plus. Un test négatif de moins de 72h est également autorisé. Respect des gestes barrières : port du masque, distanciation physique…

Animations et spectacles gratuits.

dernière mise à jour : 2021-09-10 par