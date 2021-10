FOURBI MUSICAL “HAPPY CULTURE” Saint-Cosme-en-Vairais, 19 novembre 2021, Saint-Cosme-en-Vairais.

FOURBI MUSICAL “HAPPY CULTURE” salle Atlantis 53 bis rue Nationale Saint-Cosme-en-Vairais

2021-11-19 20:30:00 – 2021-11-19 22:30:00 salle Atlantis 53 bis rue Nationale

Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe Saint-Cosme-en-Vairais

16 EUR des bidons, des bouteilles, des tuyaux, des casseroles, des vélos..

Vous n’êtes pas dans un centre de récupération d’objets et de matériaux usagés mais bien devant la scène des Fo plafonds ! 8 personnes avec le rythme dans la peau et une imagination débordante !

Le plateau se remplit au fur et à mesure, les instruments étonnants s’enchaînent. A peine sortis de scène avec un accessoire, les personnages reviennent avec un autre, tout aussi insolite, toujours en cadence et en synchronisation parfaite. La musique surprend et et emporte inévitablement que ce soit des percussions, des mélodies, mais aussi du chant. Le répertoire est très varié mais on ne sait jamais si de tel objet en plastique, vieux vélo ou machine à laver va découler de la musique classique, du rock, un air de samba ou un classique de la Nouvelle Orléans.

des bidons, des bouteilles, des tuyaux, des casseroles, des vélos..

Vous n’êtes pas dans un centre de récupération d’objets et de matériaux usagés mais bien devant la scène des Fo plafonds ! 8 personnes avec le rythme dans la peau et une imagination débordante !

Le plateau se remplit au fur et à mesure, les instruments étonnants s’enchaînent. A peine sortis de scène avec un accessoire, les personnages reviennent avec un autre, tout aussi insolite, toujours en cadence et en synchronisation parfaite. La musique surprend et et emporte inévitablement que ce soit des percussions, des mélodies, mais aussi du chant. Le répertoire est très varié mais on ne sait jamais si de tel objet en plastique, vieux vélo ou machine à laver va découler de la musique classique, du rock, un air de samba ou un classique de la Nouvelle Orléans.

salle Atlantis 53 bis rue Nationale Saint-Cosme-en-Vairais

dernière mise à jour : 2021-10-20 par