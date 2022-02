Fourberie(s) Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue, 11 mars 2022, Villefranche-de-RouergueVillefranche-de-Rouergue.

COMPAGNIE D’HENRY

« Que diable allait-il faire dans cette galère ? » Cette question répétée de multiples fois par Géronte dans Les Fourberies de Scapin résonne dans de nombreuses mémoires !

La compagnie d’Henry a fait de cette célèbre comédie de Molière un spectacle total par la volonté de son metteur en scène, Anthony le Foll, qui allie, ici, le théâtre proprement dit, l’art du clown, du cirque et la musique en direct. Ajoutez à cela des clins d’oeil appuyés à la Commedia del l’arte tout en mettant au premier plan la magnifique langue de l’auteur. Voilà donc Les Fourberies de Scapin revues par quatre comédiens qui assument dix personnages ! Les femmes jouant le rôle des hommes et vice-versa ! Quant à Scapin qui affirme lui-même être « le plus habile ouvrier de ressorts et d’intrigues », vous aurez le plaisir de le découvrir…

Complicité avec le public, complicité de Scapin avec le musicien, rien ne manque pour nous captiver. C’est donc à un spectacle nouveau mais bien dans l’esprit de Molière et de ses représentations sur tréteaux que vous allez assister.

Distribution :

Auteur : Molière

Mise en scène : Anthony Le Foll

Interprétation : Matthieu Penchinat, Erwann Valette, Marie Gallot, Anthony Le Foll

Collaboration à la mise en scène : Michel Cerda, Victor Inisan

Collaboration artistique : Audrey Le Foll, Dominique Galaup Pertusa

Musique : Aladin Chaboche

Costume : Marie Pierre Vianelli, Emmanuelle Fouche

Magie contemporaine : Benoit Dattez

Photographies : Anne Sol

VENDREDI 11 MARS

20h45

THÉÂTRE MUNICIPAL

1H30

TARIF B

TOUT PUBLIC

Séance scolaire ouverte à tous, selon les places disponibles, le vendredi 11 mars à 9h30. Spectacle proposé par le Conseil départemental en partenariat avec les Espaces Culturels pour Arts vivants au collège.

