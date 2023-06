A L’ABORDAGE Fouras Fouras, 15 juillet 2023, Fouras.

A L’ABORDAGE 15 – 28 juillet Fouras 1050 € Transport au départ de Paris/Ile de France inclus

Séjour de 14 jours : du 15 au 28 juillet 2023

Destination touristique, Fouras est avant tout une presqu’île verte, sportive et familiale offrant une multitude d’activités pour les enfants.

Au programme : Kayak, Voile, Stand up Paddle, Croisière en bateau pour découvrir au plus proche, le célèbre Fort Boyard, site iconique de la région, Excursion à Rochefort, Excursion à La Rochelle, Randonnées pédestres en bordure de mer à la découverte du patrimoine local et notamment le majestueux fort Vauban ou encore les célèbres carrelets, Piscine, Baignades en mer et jeux de plage…

Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

