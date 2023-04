Concert : 3 continents Fouras Fouras Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Fouras

Concert : 3 continents, 9 avril 2023, Fouras Fouras. Fouras ,Charente-Maritime , Fouras Concert : 3 continents EUR Fort Lapointe Fouras Charente-Maritime

2023-04-09 16:00:00 16:00:00 – 2023-04-09 21:00:00 21:00:00 Fouras

Charente-Maritime Fouras . EUR Concert 3 continents : Geri LeBlanc et Sénégal Acoustic avec Ablaye M’Baye et Pascal Ducourtioux. fortlapointe@gmail.com +33 6 60 59 36 00 https://www.fortlapointe.com/ Fouras

dernière mise à jour : 2023-03-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Fouras Autres Lieu Fouras Adresse Fort Lapointe Fouras Charente-Maritime Ville Fouras Fouras Departement Charente-Maritime Tarif EUR Lieu Ville Fouras

Fouras Fouras Fouras Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fouras fouras/

Concert : 3 continents 2023-04-09 was last modified: by Concert : 3 continents Fouras 9 avril 2023 Charente-Maritime Fort Lapointe Fouras Charente-Maritime Fouras

Fouras Fouras Charente-Maritime