Expo Fouras Peintures et Photos « Vogue Les Couleurs » Casemate 2 du Fort Vauban Fouras 24 octobre – 5 novembre

Exposition Peintures et Photos de Les Délires de Lulette et Yann Partisan de l’Art, deux artistes plasticiens autodidactes dans un style Pop Art, Art Abstrait, street art, surréalisme…et Recyclart. 24 octobre – 5 novembre 1

Après Rochefort à la Galerie l’Aurore en juillet, Les Délires de Lulette/Niora et Yann Partisan de l’Art exposent leurs peintures et photos à Fouras avec des nouvelles créations aux couleurs toniques qui donnent du tonus, qui interrogent et feront vibrer vos émotions.

Pour l’occasion, « Les Elégantes » de Les Délires de Lulette vont revêtir leurs plus beaux maillots de bain mais aussi des créations géométriques colorées et Pachamama de tout horizons … Et elle vous emmènera sous le nom de Niora en voyage en photos dans l’Océan Indien, à Mayotte, là où les Délires de Lulette ont commencé.

Quant à Yann Partisan de l’art, il vous présentera ses diverses créations, de tous types de formats, allant du figuratif à l’abstrait avec des techniques mixtes toujours en perpétuelle évolution…Tout comme ses créations originales de nos supports et encadrements avec des objets issus du recyclage Ici Art et Recyclage s’allient et prennent tout leur sens.

Vernissage le vendredi 27 octobre à partir de 18h.

Les artistes vous accueillent de 10h à 18h tous les jours.

Entrée Libre

Casemate 2 du Fort Vauban Fort vauban 17450 FOURAS Fouras 17450 Charente-Maritime