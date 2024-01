Four Starfishes, le groupe de jazz sur la scène du 38Riv 38Riv Jazz Club Paris, mercredi 7 février 2024.

Le mercredi 07 février 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros

Concert Jazz — Un groupe de jazz captivant mettant en vedette le formidable Achille Succi au saxophone et à la clarinette. Accompagné par des musiciens d’avant-garde, cette soirée promet d’être une célébration enchanteresse de la musique improvisée.

Avec une carrière riche et variée, Achille Succi est reconnu pour sa virtuosité et sa capacité à fusionner les genres musicaux avec une grâce exceptionnelle.

Stefano Carbonelli, à la guitare, se joint à lui pour tisser des mélodies captivantes. Son jeu subtil et innovant offre une toile harmonique riche qui complète le son unique de ce quartet.

Etienne Renard, à la contrebasse, apporte une profondeur et une résonance inégalées. Son jeu expressif crée une base solide, élevant l’ensemble à des hauteurs musicales remarquables.

Aux commandes de la batterie, Pierre Hurty rythme la soirée avec une énergie contagieuse. Sa créativité et son sens du groove ajoutent une dimension dynamique à chaque performance.

Une occasion unique de plonger dans l’univers musical de « Four Starfishes ».

Achille Succi : saxophone, clarinette

Stefano Carbonelli : guitare

Etienne Renard : contrebasse

Pierre Hurty : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

38