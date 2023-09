Visite-découverte de ce four-solaire Four solaire Sorède, 16 septembre 2023, Sorède.

Visite-découverte de ce four-solaire Samedi 16 septembre, 09h30, 14h00 Four solaire Gratuit. Entrée libre.

Les bénévoles des associations sorediènnes vous accueillent avec plaisir découvrir ce four solaire !

C'est à Sorède, sur les hauteurs de Notre Dame du château au « Coll del Buc », que le padre Himalaya, alors âgé de 32 ans, fut le premier à expérimenter un four solaire. Durant l'été 1900, ce sont des artisans de Sorède qui montèrent et installèrent la machine du savant à dos d'hommes et de mulets. Ce four possédait une optique de 5 mètres de diamètre équipée de 260 miroirs tronconiques, fixés sur une structure métallique pouvant être orientée vers le Soleil. La nature du métal réfléchissant utilisé demeure inconnue.

Dès l’année 2006, le conseil d’administration de l’association lança l’idée de reconstruire le four solaire de Padre Himalaya sur le site originel du « Coll del Buc ». Depuis lors, l’association n’a cessé de promouvoir ce projet à travers des conférences et des visites de sites. Le site finalement choisi pour accueillir le four solaire reconstruit est le Mas del Ca à Sorède, un ancien vignoble transformé en arboretum. Le projet a pu être financé grâce au lancement d’une souscription publique. Le four actuel a été installé et réglé par des bénévoles en 2015.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

