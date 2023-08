SOIREE PIZZAS Four Saint Jean du Bleymard Mont Lozère et Goulet, 1 septembre 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

L’Italie s’invite au cœur du village de Saint-Jean-Du Tournel. Venez déguster toutes sortes de pizzas réalisées et cuites au four banal, à manger sur place ou à emporter.

Organisé par le comité des fêtes du Bleymard…..

2023-09-01 fin : 2023-09-01 23:00:00. EUR.

Four Saint Jean du Bleymard

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



Italy invites itself to the heart of the village of Saint-Jean-Du Tournel. Come and taste all kinds of pizzas made and baked in the communal oven, to eat in or take away.

Organized by the Comité des fêtes du Bleymard….

Italia se invita a sí misma en el corazón del pueblo de Saint-Jean-Du Tournel. Venga a degustar todo tipo de pizzas hechas y horneadas en el horno comunal, para comer en casa o para llevar.

Organizado por el Comité des fêtes du Bleymard….

Italien lädt sich ins Dorfzentrum von Saint-Jean-Du Tournel ein. Probieren Sie alle Arten von Pizzen, die im alten Ofen gebacken werden, und essen Sie sie vor Ort oder nehmen Sie sie mit.

Organisiert vom Festkomitee von Bleymard….

Mise à jour le 2023-08-25 par 48 – OT Mont Lozère