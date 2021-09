La Vieille-Loye La Vieille-Loye Jura, La Vieille-Loye Four Magnien – Forêt de Chaux La Vieille-Loye La Vieille-Loye Catégories d’évènement: Jura

La Vieille-Loye

Four Magnien – Forêt de Chaux La Vieille-Loye, 18 septembre 2021, La Vieille-Loye. Four Magnien – Forêt de Chaux 2021-09-18 – 2021-09-18 Les Baraques Les Baraques de 14

La Vieille-Loye Jura La Vieille-Loye EUR Ce samedi 18 septembre à 15 heures 30, à l’occasion des journées du patrimoine, l’association allumera un four Magnien.

Il y a deux manières de faire du charbon de bois. La meule traditionnelle, que vous devez déjà connaitre, et le four Magnien. Ce dernier est une cuve métallique dans laquelle nous mettons deux ou trois stères de bois. La carbonisation ne dure que 24 heures, et il n’y a pas besoin de surveillance. L’ingénieur Magnien a inventé ce procédé au moment de la seconde guerre. En raison de la pénurie d’essence, il fallait une production importante de charbon de bois pour faire fonctionner les véhicules à gazogène. https://www.facebook.com/bernard.girardet25/ Ce samedi 18 septembre à 15 heures 30, à l’occasion des journées du patrimoine, l’association allumera un four Magnien.

Détails Catégories d’évènement: Jura, La Vieille-Loye Autres Lieu La Vieille-Loye Adresse Les Baraques Les Baraques de 14 Ville La Vieille-Loye lieuville 47.0419#5.63354