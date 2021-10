Montreuil Nouveau théâtre de Montreuil île de France, Montreuil Four For Nouveau théâtre de Montreuil Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Montreuil

Date et horaire exacts : Du 24 au 25 novembre 2021

mercredi, jeudi de 20h à 21h10

payant

Halory Goerger imagine un voyage initiatique dans le cerveau du compositeur Morton Feldman. Un drame fantastique et loufoque. Un vieil homme en fin de vie, compositeur génial, se trouve sur son lit d’hôpital. A l’intérieur de sa tête, trois personnages se rencontrent et échangent sur la gravité de la situation. La médecin-cheffe du service, un chaman qui pourrait bien être un charlatan et un musicothérapeute qui tente d’éclairer des mystères de l’artiste. Non loin, rôde la silhouette sombre d’une étrange pianiste. Le musicien dont il est question est l’Américain Morton Feldman, figure révérée de la musique contemporaine, qui a cherché à renouveler l’écoute du son grâce à des harmonies aux nuances infinies. Four for rend hommage à cet esprit complexe et farfelu en prenant les détours de l’absurde. C’est aussi une farce funèbre qui transpose de manière poétique une pensée musicale sur un plateau de théâtre. On y entend des œuvres, arrangées, de l’artiste, de John Cage et d’Éliane Radigue, autres figures phares de la musique contemporaine des années 1970. Artiste issu de la poésie sonore et de la performance, Halory Goerger a co-conçu l’hilarant Germinal (2012) et mis en scène des opéras (Au Cœur de l’océan, 2021). Dans son théâtre, le phénomène de la parole tient une place essentielle. Avec Four for, il invite à faire l’expérience d’un voyage labyrinthique dans une musique puissante. Pièce jouée dans le cadre du festival Mesure pour Mesure au Nouveau théâtre de Montreuil. Spectacles -> Théâtre Nouveau théâtre de Montreuil 63 rue Victor-Hugo 93100 Montreuil 93100

