Gratuit : oui Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique. Théâtre. Auteur et metteur en scène, Halory Goerger revient au lieu unique (après « Germinal » en 2014 et « Corps diplomatique » en 2016) avec « Four For », une odyssée au coeur des procédés de fabrication de la musique. 1986. Morton Feldman, compositeur américain, est sur son lit de mort. Un thérapeute aux méthodes singulières effectue secrètement un voyage astral dans son inconscient. Il s’y perd, y trouve la folie, le réconfort. Et surtout la musique. En s’appuyant sur un décor plastique et visuel où chaque élément a ses propriétés musicales, les personnages – un thérapeute, une chirurgienne et un musicologue – tentent de rendre tangible la pensée créatrice de Morton Feldman. Interlocuteur et entité vivante à part entière, un piano mécanique joue les œuvres de musiciens contemporains (Morton Feldman, John Cage, Éliane Radigue et Cornelius Cardew).En s’intéressant au processus créatif d’une œuvre, le metteur en scène interroge notre manière de recevoir la musique et questionne l’idée d’une pensée musicale susceptible de régir notre rapport au monde. Conception, texte, scénographie : Halory Goerger Interprétation & collaboration artistique : Antoine Cegarra, Juliette Chaigneau, Barbara Dang, Halory Goerger Durée : 1h15 Dans le cadre du Festival Variations – Musiques pour piano et claviers (20 au 28 mars 2021) en ligne EN LIGNE / EN VISIO . Nantes

