Cuisson et vente de pain pour le Téléthon Four du métayer Saint-Paul, 9 décembre 2023, Saint-Paul.

Saint-Paul,Haute-Vienne

Dans le cadre du Téléthon 2023, cuisson à l’ancienne dans un vieux four et vente de pain. Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 12:00:00. .

Four du métayer Le Bourg

Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of Telethon 2023, old-fashioned baking in an old oven and sale of bread. All profits will be donated to the Telethon

En el marco del Teletón 2023, cocción a la antigua en un horno antiguo y venta de pan. Todos los beneficios se donarán al Teletón

Im Rahmen des Telethon 2023, Backen nach alter Art in einem alten Ofen und Verkauf von Brot. Alle Gewinne werden an den Telethon gespendet

Mise à jour le 2023-11-22 par OT de Noblat