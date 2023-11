Octave de la Chandeleur Four des Navettes et abbaye Saint Victor Marseille 7e Arrondissement, 1 février 2024, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Cette année toutes les autres messes sont célébrées à l’abbaye St Victor..

2024-02-01 fin : 2024-02-08 . .

Four des Navettes et abbaye Saint Victor

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This year all other masses are celebrated at St. Victor’s Abbey.

Este año todas las demás misas se celebran en la Abadía de San Víctor.

In diesem Jahr werden alle anderen Messen in der Abtei St. Victor gefeiert.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille