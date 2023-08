Rallye Photo Patrimoine Four à pain Puget-Théniers Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Puget-Théniers Rallye Photo Patrimoine Four à pain Puget-Théniers, 15 septembre 2023, Puget-Théniers. Rallye Photo Patrimoine Vendredi 15 septembre, 10h00 Four à pain Rallye Photo Patrimoine (version enfants et version adultes) – Point d’Informations Touristiques Four à pain 2 Rue Papon 06260 Puget-Théniers Puget-Théniers 06260 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.clefdeschamps.org Puget Théniers situé au cœur des Alpes Maritimes est un village médièval sur le cours moyen du Var. Il possède une vieille ville pittoresque. Son histoire féodale fut tumultueuse : démêlés violents des habitants avec les seigneurs de la lignée des Glandevès de Saint-Auban; en 1385, confiscation de la seigneurie qui fut inféodée aux Grimaldi de Beuil, puis rattachée, en 1400, au domaine de la Maison de Savoie; un Grimaldi de Busca en fut investi, en 1704, avec titre comtal. Sur la rive droite du Var, fief de Sainte-Marguerite, concédé, en 1715, aux Faraudi. Le château avait été pris et rasé en 1691 sur ordre de Louis XIV. 3 pestes au XVème siècle, inondation en 1525 qui détruisit une partie du faubourg. La ville, à l’écart des communications (la route ne fut ouverte qu’en 1868), était en pleine régression quand le rattachement à la France en 1860 amena le retour à la prospérité. Sous-préfecture jusqu’en 1926. Patrie du troubadour Bertrand de Puget (XIIIème siècle), de l’historien provençal Papon (XVIIIème siècle), du socialiste Blanqui (XIXème siècle). Par la route D 6202 et par le train chemin de fer de Provence Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Alpes-Maritimes, Puget-Théniers

