Assistez à la remise en chauffe d’un four à pain ancien accompagnée d’une dégustation 16 et 17 septembre Four à pain Entrée libre, visite accompagnée.

Le four à pain sera à remis en chauffe après 30 ans de sommeil avec cuisson de pizzas et de tartes. Un moment festif qui s’inscrit parfaitement dans le thème du patrimoine vivant !

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Nathalie Lecocq dont les coordonnées sont indiquées sur cette fiche.

Suite aux stages de torchis lors des dernières journées du patrimoine, à la

réfection de la sole et de la toiture, le four à pain aussi appelé « chambre à four » est remis en fonction ! Cet élément traditionnel de la vie rurale était initialement utilisé pour cuire le pain, mais aussi toute sorte d’autres aliments, comme des gâteaux et divers autres plats.

