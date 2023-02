Ouverture d’atelier four à pain – La Perrière Belforêt-en-Perche Catégories d’Évènement: Belforêt-en-Perche

Ouverture d’atelier four à pain – La Perrière, 31 mars 2023, Belforêt-en-Perche. Ouverture d’atelier 31 mars – 2 avril four à pain – La Perrière Présentation de pièces utilitaires et artistiques en grès four à pain – La Perrière La Perrière La Perrière Belforêt-en-Perche 61360 Orne Normandie Exposition de pièces créées a l’atelier dans le four a pain de La Perrière (Petite Cité de Caractère) en parallèle de l’ouverture des ateliers d’artisans du village. Je produit des pièces utilitaires d’inspiration antique, végétale et marine. Mes grandes pièces artistiques évoquent le mouvement, le mystère des anciens temps et l’aspect primitif des vases antiques. J’ajoute à ces thématiques une dimension moderne à travers l’utilisation de références à la “pop-culture”.

J’aurais le plaisir de partager l’espace avec une créatrice en marqueterie.

