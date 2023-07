On ne vous roulera pas dans la farine Four à pain d’Ecotex Vacheresse, 16 septembre 2023, Vacheresse.

On ne vous roulera pas dans la farine Samedi 16 septembre, 08h00 Four à pain d’Ecotex accès libre

Enfilez le tablier du boulanger et découvrez les étapes de fabrication du pain, dans le four à pain d’Écotex, véritable four à bois. Goutez ensuite la fournée du jour. Découvrez aussi une ancienne brioche du Chablais au cumin et au safran, le « Bescoin ».

Four à pain d’Ecotex écotex, vacheresse Vacheresse 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Ancien four à pain restauré et en usage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Maxime Vandel