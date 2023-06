Animation four à pain 24 juin Four à pain de Ribes – Vouneuil sur Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Vienne

Vouneuil-sur-Vienne Animation four à pain 24 juin Four à pain de Ribes – Vouneuil sur Vienne Vouneuil-sur-Vienne, 24 juin 2023, Vouneuil-sur-Vienne. Animation four à pain 24 juin Samedi 24 juin, 08h00 Four à pain de Ribes – Vouneuil sur Vienne Entrée libre À l’occasion de la journée du Patrimoine de Pays et des Moulins le 24 juin et pour mettre en avant notre patrimoine communal, l’association MAM, le Jardin des Âges, en partenariat avec la municipalité, organise un vide-grenier autour du Four à Pain de Ribes, Vouneuil-sur-Vienne. Du pain sortit direct du four sera mis en vente.

Buvette et restauration sur place. Four à pain de Ribes – Vouneuil sur Vienne Ribes Vouneuil sur Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T08:00:00+02:00 – 2023-06-24T18:00:00+02:00

2023-06-24T08:00:00+02:00 – 2023-06-24T18:00:00+02:00 Patrimoine vide-grenier Détails Catégories d’Évènement: Vienne, Vouneuil-sur-Vienne Autres Lieu Four à pain de Ribes - Vouneuil sur Vienne Adresse Ribes Vouneuil sur Vienne Ville Vouneuil-sur-Vienne Departement Vienne Lieu Ville Four à pain de Ribes - Vouneuil sur Vienne Vouneuil-sur-Vienne

Four à pain de Ribes - Vouneuil sur Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vouneuil-sur-vienne/

Animation four à pain 24 juin Four à pain de Ribes – Vouneuil sur Vienne Vouneuil-sur-Vienne 2023-06-24 was last modified: by Animation four à pain 24 juin Four à pain de Ribes – Vouneuil sur Vienne Vouneuil-sur-Vienne Four à pain de Ribes - Vouneuil sur Vienne Vouneuil-sur-Vienne 24 juin 2023