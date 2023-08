Explorez le monde du four à chaux avec les bénévoles sordéens Four à chaux Sorède, 16 septembre 2023, Sorède.

Explorez le monde du four à chaux avec les bénévoles sordéens
Samedi 16 septembre, 09h30, 14h00
Four à chaux
Gratuit. Entrée libre.

Les bénévoles des associations sordéennes vous accueillent avec plaisir pour découvrir ce four à chaux.

Four à chaux
Avenue de la Vallée Heureuse, 66690 Sorède

Ce four à chaux avait pour fonction de convertir du calcaire en chaux. Les bénévoles de l'association « Pastor » ont joué un rôle clé dans la mise au jour et la valorisation de cet ancien four à chaux. Découvert en 2017 par deux membres de l'association, son emplacement a été identifié grâce à un cadastre napoléonien datant de 1812, situé à proximité de l'actuelle maison de retraite de Sorède.

Il est mentionné comme étant un « four à chaux » à la Creueta. Il se trouve sous la maison de retraite sous la forme d’un mur arrondi d’un mètre de hauteur sur un mètre de longueur, composé de quelques pierres de calcaire. Après un an d’efforts, tous les éléments qui le composent ont été découverts : un mur circulaire de trois mètres de diamètre, une hauteur de quatre mètres et une épaisseur de soixante centimètres, la chambre de chauffe, la banquette et la gueule d’enfournement.

Les travaux ont débuté fin 2018 et se sont poursuivis jusqu’à la fin de 2019. Les ateliers techniques de la mairie ont fourni les matériaux nécessaires pour installer des panneaux ainsi qu’un escalier facilitant l’accès au site. Parking à côté de la Maison de retraite.

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

