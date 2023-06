Visite guidée du four à chaux du village Four à chaux de La Tour-sur-Orb La Tour-sur-Orb La Tour-sur-Orb Catégories d’Évènement: Hérault

La Tour-sur-Orb Visite guidée du four à chaux du village Four à chaux de La Tour-sur-Orb La Tour-sur-Orb, 16 septembre 2023, La Tour-sur-Orb. Visite guidée du four à chaux du village 16 et 17 septembre Four à chaux de La Tour-sur-Orb Gratuit. Entrée libre à l’heure des visites. Vous découvrirez, au cours d’une visite immersive, l’histoire et l’architecture de ce lieu unique en Occitanie ! Vous entendrez les témoignages de personnages qui ont marqué ce lieu : un maçon, l’ingénieur qui a créé l’usine, un chaufournier… et même : Napoléon III !!

Des panneaux explicatifs complètent la visite. Four à chaux de La Tour-sur-Orb 54 avenue du four à chaux, 34260 La Tour-sur-Orb La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie https://www.fourachauxlatoursurorb.fr/ Unique en Occitanie, cette ancienne usine de production de chaux date de la fin du XIXe siècle et du début du XXe.

Protégée au titre des Monuments historiques et récemment restaurée, elle comprend la carrière, la bluterie, le bâtiment des fours à chaux et l’écurie (actuelle maison d’habitation). La chaux produite a servi à l’édification des ouvrages d’art de la ligne de chemin de fer de Graissessac à Béziers et a ainsi contribué à l’essor économique de la région des Hauts Cantons de l’Hérault.

Des visites commentées sont proposées toute l’année, sur rendez-vous D 35 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

©Annick Jeanjean

