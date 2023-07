Animations au vieux Four à Briques Four à briques Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, 17 septembre 2023, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

Le dimanche, les membres de l’association pryvataine d’Histoire locale vous invitent à venir découvrir une exposition sur le site du four à briques du Vieux-Bourg.

Durant cette journée, vous découvrirez le passé ʺtuilierʺ de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, nous vous expliquerons le fonctionnement de l’ancien four à briques et vous pourrez découvrir des photos des fours de Sologne et des alentours.

Vous assisterez à des démonstrations de pressage de carreaux, en terre tuilière, avec une presse à rebattre datant du début du XXe siècle. Les produits pressés seront vendus sur place.

Un livre souvenir, retraçant le passé ʺtuilierʺ pryvatain et écrit par les membres de l’association pryvataine d’Histoire locale, sera en vente.

Four à briques Rue du vieux bourg, 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire Le four à briques de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin est le dernier vestige, sur tout le territoire de la métropole orléanaise, d’un passé industriel aujourd’hui disparu. Il est dans un bon état de conservation. C’est le digne témoin de l’industrie tuilière semi-artisanale, très florissante au XVIIIe siècle et encore significative au XIXe, dans la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. parking disponible

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

