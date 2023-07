Festivités du 13 juillet au Four à Briques Four à briques Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Festivités du 13 juillet au Four à Briques Four à briques Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, 13 juillet 2023, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Festivités du 13 juillet au Four à Briques Jeudi 13 juillet, 19h00 Four à briques Entrée libre Cette année, deux food-truck seront présents dès 19 h au Four à Briques le jeudi 13 juillet et des tables avec bancs seront installés pour que vous puissiez passer une belle soirée ! Nos brasseurs pryvatains La Riff et la Brasserie du Four à Briques nous font le plaisir d’être présents cette année pour proposer leurs boissons à la vente. Dès 22 h, le groupe Pock Pock Blues déambulera sur des rythmes entraînants pour nous faire danser en attendant le tir du feu d’artifice prévu à 23 h sur le pont de l’Europe. Pock Pock Blues jouera ensuite jusqu’à minuit et l’ouverture du pont. Vous pourrez ensuite le traverser pour rejoindre les festivités et le bal du côté de la tête nord du pont ! En cas de risque incendie ou de vent trop fort, le feu d’artifice peut être annulé. Si cela venait à se produire, les festivités seront tout de même maintenues ! Toutes les infos ici : https://www.orleans-metropole.fr/culture/fetes-et-evenements/festivites-des-13-et-14-juillet Four à briques 2 rue du Vieux-Bourg 45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.orleans-metropole.fr/culture/fetes-et-evenements/festivites-des-13-et-14-juillet »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Loiret, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Autres Lieu Four à briques Adresse 2 rue du Vieux-Bourg 45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin Ville Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

