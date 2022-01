Foulées Vichyssoises Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Bellerive-sur-Allier

Foulées Vichyssoises Bellerive-sur-Allier, 20 mars 2022, Bellerive-sur-Allier. Foulées Vichyssoises Bellerive-sur-Allier

2022-03-20 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-20 13:00:00 13:00:00

Bellerive-sur-Allier Allier 10 KM Départ 09H00 Une boucle plan d’eau, centre ville, parc des sources et traversant site UNESCO

Semi -Marathon Départ 11h00 idem 2 boucles.

Parcours très plat et performant les 2 épreuves ont le LABEL FFA. Ouvert à toutes et tous. fouleesvichyssoises@gmail.com +33 4 70 56 57 62 http://www.foulees-vichyssoises.fr/ Bellerive-sur-Allier

