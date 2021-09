Olivet Olivet,France Loiret, Olivet Foulées roses 2021 Olivet,France Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Foulées roses 2021 Olivet,France, 2 octobre 2021, Olivet. Foulées roses 2021

du samedi 2 octobre au vendredi 22 octobre à Olivet, France

Il est encore temps de s’inscrire pour faire grimper le compteur ! De chez vous, seul ou à plusieurs, sur des points de rencontre à Olivet ou partout ailleurs, il suffit de marcher, courir ou pédaler pour cette belle cause ! Une inscription à 10€ = 1 don de cette même somme à la Ligue contre le cancer 45. Inscription sur [http://fouleesroses.olivet.fr](http://fouleesroses.olivet.fr) Inscrivez-vous à cette édition réinventée ! Olivet,France Olivet Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T08:00:00 2021-10-02T23:59:00;2021-10-03T08:00:00 2021-10-03T23:59:00;2021-10-04T08:00:00 2021-10-04T23:59:00;2021-10-05T08:00:00 2021-10-05T23:59:00;2021-10-06T08:00:00 2021-10-06T23:59:00;2021-10-07T08:00:00 2021-10-07T23:59:00;2021-10-08T08:00:00 2021-10-08T23:59:00;2021-10-09T08:00:00 2021-10-09T23:59:00;2021-10-10T08:00:00 2021-10-10T23:59:00;2021-10-11T08:00:00 2021-10-11T23:59:00;2021-10-12T08:00:00 2021-10-12T23:59:00;2021-10-13T08:00:00 2021-10-13T23:59:00;2021-10-14T08:00:00 2021-10-14T23:59:00;2021-10-15T08:00:00 2021-10-15T23:59:00;2021-10-16T08:00:00 2021-10-16T23:59:00;2021-10-17T08:00:00 2021-10-17T23:59:00;2021-10-18T08:00:00 2021-10-18T23:59:00;2021-10-19T08:00:00 2021-10-19T23:59:00;2021-10-20T08:00:00 2021-10-20T23:59:00;2021-10-21T08:00:00 2021-10-21T23:59:00;2021-10-22T08:00:00 2021-10-22T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Olivet,France Adresse Olivet Ville Olivet lieuville Olivet,France Olivet