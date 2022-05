Foulées René-Caillié Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon Catégories d’évènement: 79210

Mauzé-sur-le-Mignon

Foulées René-Caillié Mauzé-sur-le-Mignon, 25 juin 2022, Mauzé-sur-le-Mignon. Foulées René-Caillié Mauzé-sur-le-Mignon

2022-06-25 – 2022-06-25

Mauzé-sur-le-Mignon 79210 Mauzé-sur-le-Mignon Le samedi 25 juin, à 17h30, départ du “run & bike” et, à 17h45, départ de la course à pied (7.5 km , Animations enfants : A partir de 16h00. Le samedi 25 juin, à 17h30, départ du “run & bike” et, à 17h45, départ de la course à pied (7.5 km , Animations enfants : A partir de 16h00. Le samedi 25 juin, à 17h30, départ du “run & bike” et, à 17h45, départ de la course à pied (7.5 km , Animations enfants : A partir de 16h00. Non communiqué

Mauzé-sur-le-Mignon

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: 79210, Mauzé-sur-le-Mignon Autres Lieu Mauzé-sur-le-Mignon Adresse Ville Mauzé-sur-le-Mignon lieuville Mauzé-sur-le-Mignon Departement 79210

Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon 79210 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauze-sur-le-mignon/

Foulées René-Caillié Mauzé-sur-le-Mignon 2022-06-25 was last modified: by Foulées René-Caillié Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon 25 juin 2022 79210 Mauzé-sur-le-Mignon

Mauzé-sur-le-Mignon 79210