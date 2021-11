Mons-en-Laonnois Mons-en-Laonnois Aisne, Mons-en-Laonnois Foulées Montoises à Mons-en-Laonnois Mons-en-Laonnois Mons-en-Laonnois Catégories d’évènement: Aisne

2021-12-03 17:00:00 – 2021-12-04

Mons-en-Laonnois Aisne Mons-en-Laonnois 5 5 Amis marcheurs et runners, du vendredi 3 décembre à 17h au samedi 4 décembre à 17h, relayons-nous sur le nouveau circuit de près de 3 km dans les rues du village de Mons-en-Laonnois.

Essayez de venir avec un ami coureur ou marcheur, le temps passe plus vite à plusieurs notamment la nuit ! Prêts à relever ce défi 24h non-stop ?

