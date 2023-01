Foulées Landernéennes Landerneau, 12 février 2023, Landerneau .

Foulées Landernéennes

Centre ville Landerneau Finistère

2023-02-12 – 2023-02-12

Landerneau

Finistère

2 courses : 1 boucle de 5km et 2 boucles pour un total de 15km au départ du centre-ville

Le départ sera donné à 9h15 pour la course de 5km et 10h15 pour la course de 15km.

Lot pour chaque participant.

Un ravitaillement sera proposé sur le parcours et à l’arrivée. Chaque coureur doit apporter son gobelet.

Récompense pour les 3 premiers et les 3 premières du classement scratch (coupe et chèque cadeau) et une coupe pour les premiers de chaque catégorie (certaines catégories sont regroupées par 2).

https://www.klikego.com/inscription/foulees-landerneennes-challenge-de-lelorn-2023/course-a-pied-running/1577693427059-4?fbclid=IwAR1MN3yBWvkdlmv65Uskl4DoVRslmJDcRzyk0xxs-qaQb7k3Jj2hFsA1fn4

