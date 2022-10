Foulées et randonnée pédestre du Roc Saint-André Val d’Oust Val d'Oust Catégories d’évènement: Morbihan

Morbihan Val d’Oust Les Foulées roxédoises sont le rendez-vous sportif annuel, en faveur de la Recherche médicale. cette année, l’association récolte des fonds pour lutter contre le cancer du sein. L’intégralité des bénéfices sont reversés.

Cette course regroupe toutes les catégories avec un parcours le long du canal de Nantes à Brest.

Programme des courses :

– 14h30 : Foulées pour les courses jeunes (inscriptions sur place) (Gratuit),

– 15h30 : Course des Minimes (4,2 km, gratuit),

– 15H30 : Course des Cadets, Juniors, Seniors, Vétérans (11,7 km, 8€ ou 9€ sur place).

Inscriptions soit sur le site KLIKEGO, soit au 02 97 74 84 31 ou sur place. Randonnée : à partir de 13h au départ de la salle polyvalente du Roc Saint-André (départs libres) avec deux circuits au choix : 9 et 13 km (3,50€/pers.) avec passage dans les jolis sous-bois du Roc Saint André garnis de feuilles d’automne et passage également devant manoir, château et brasserie avec de très jolies architectures. A compter de 18h00: Repas à emporter pour la Recherche Médicale sur le Cancer du sein (Jambon à l’Os, gratin Dauphinois, fromage, déssert Prix: 12 euros ) (Réservation au 06 76 57 59 80 Mme Gousset avant le 26 Novembre 2022). 60 Lots de grande valeur à gagner au tirage au sort:V.T.T., Téléviseur, Bons d’achat, Sacs de sport… +33 2 97 74 84 31 Salle polyvalente Le Roc Saint-André Val d’Oust

