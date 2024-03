Foulées du Schiebenberg Dinsheim-sur-Bruche, samedi 13 avril 2024.

3 parcours de 5, 10 et 20km sont proposés pour découvrir la colline du Schiebenberg.

Ces courses sont proposées à tous les coureurs, aguerris ou non, adultes et enfants. Les enfants courront près du foyer communal à partir de 14h. Les distances seront adaptées à l’âge.

Les adultes prendront le départ place du maire Robert. Sur des sentiers et chemins, où ils découvriront la colline du Schiebenberg, au cours de trois parcours natures vallonnés, un premier de 5 km, un second de 10 km et un troisième de 20km.

Inscription EUR.

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13

7 A rue de la Gare

Dinsheim-sur-Bruche 67190 Bas-Rhin Grand Est capdinsheim67@gmail.com

