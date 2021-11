Maen Roch Maen Roch Ille-et-Vilaine, Maen Roch Foulées du Père Noël Maen Roch Maen Roch Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Maen Roch

Foulées du Père Noël Maen Roch, 19 décembre 2021, Maen Roch. Foulées du Père Noël Saint-Brice-en-Coglès Rue de la Voie Ferrée Maen Roch

2021-12-19 – 2021-12-19 Saint-Brice-en-Coglès Rue de la Voie Ferrée

Maen Roch Ille-et-Vilaine Maen Roch A l’occasion du marché de noël, l’association Courrir au Coglais vous invite à braver l’hiver pour la course des Foulées du Père Noël le dimanche 19 décembre ! Plusieurs parcours sont proposés :

14h30 – Courses populaire (5 km)

15h30 – Course des As (10 km) Chronométrage des courses par puces – Indication tous les km sur les circuits

Des lots sont à gagner pour tous les participants, et un vin chaud sera offert. Réservations obligatoires sur klikego – Pas d’inscriptions sur place

Rendez-vous à la salle de sports de la Brionnière pour le départ et le retrait des dossards !

Pass sanitaire obligatoire pour les +12 ans. https://www.klikego.com/inscription/les-foulees-du-pere-noel-2021/running-course-a-pied/jceb_1353799518037-20 A l’occasion du marché de noël, l’association Courrir au Coglais vous invite à braver l’hiver pour la course des Foulées du Père Noël le dimanche 19 décembre ! Plusieurs parcours sont proposés :

14h30 – Courses populaire (5 km)

15h30 – Course des As (10 km) Chronométrage des courses par puces – Indication tous les km sur les circuits

Des lots sont à gagner pour tous les participants, et un vin chaud sera offert. Réservations obligatoires sur klikego – Pas d’inscriptions sur place

Rendez-vous à la salle de sports de la Brionnière pour le départ et le retrait des dossards !

Pass sanitaire obligatoire pour les +12 ans. Saint-Brice-en-Coglès Rue de la Voie Ferrée Maen Roch

dernière mise à jour : 2021-11-19 par Bureau d’information touristique – Maen Roch

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Maen Roch Autres Lieu Maen Roch Adresse Saint-Brice-en-Coglès Rue de la Voie Ferrée Ville Maen Roch lieuville Saint-Brice-en-Coglès Rue de la Voie Ferrée Maen Roch