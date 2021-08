Nantes Esplanade des Riveurs Loire-Atlantique, Nantes Foulées du Numérique Esplanade des Riveurs Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Foulées du Numérique Esplanade des Riveurs, 18 septembre 2021, Nantes. 2021-09-18

Horaire : 09:00 11:00

Gratuit : non 12 €Inscription : foulees-numerique.org Un évènement qui vise à connecter l’écosystème numérique aux Nantais et Nantaises grâce au sport. La première édition en 2019 a rassemblé plus de 500 participant·e·s.Lors de cet évènement porté par des acteurs de l’écosystème numérique, les coureur·euse·s peuvent rencontrer les entreprises du territoire lors des ravitaillements, le tout dans une ambiance festive. Les bénéfices de cet évènement sont reversés à la recherche contre le cancer. Dans le cadre de Nantes Digital Week Esplanade des Riveurs Parc des Chantiers – près des Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Esplanade des Riveurs Adresse Parc des Chantiers - près des Machines de l'Ile Ville Nantes lieuville Esplanade des Riveurs Nantes