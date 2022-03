Foulées du Lions Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Foulées du Lions Niort, 3 avril 2022, Niort. Foulées du Lions Complexe sportif des Gardoux 50 rue de la Levée de Sevreau Niort

2022-04-03 – 2022-04-03 Complexe sportif des Gardoux 50 rue de la Levée de Sevreau

Niort Deux-Sèvres Organisées par le Lions Club Niort-Venise Verte. Au programme de la 19ème édition :

– Départ :

9h30 : départ de la randonnée à pied 7 km

– de 8h30 à 9h30 retrait des dossards pour les coureurs

Départ de la course 10 km en individuel, relais ou équipe

Récompenses : Pour les 3 premiers au classement scratch hommes et femmes

Pour la 1ère équipe de relayeurs

Tirage au sort de bons cadeaux pour les coureurs. Toutes les épreuves sont ouvertes aux personnes à mobilité réduite. Bénéfices reversés au profit d’un organisme niortais œuvrant en faveur de personnes en situation de handicap. Organisées par le Lions Club Niort-Venise Verte. Au programme de la 19ème édition :

– Départ :

9h30 : départ de la randonnée à pied 7 km

– de 8h30 à 9h30 retrait des dossards pour les coureurs

Départ de la course 10 km en individuel, relais ou équipe

Récompenses : Pour les 3 premiers au classement scratch hommes et femmes

Pour la 1ère équipe de relayeurs

Tirage au sort de bons cadeaux pour les coureurs. Toutes les épreuves sont ouvertes aux personnes à mobilité réduite. Bénéfices reversés au profit d’un organisme niortais œuvrant en faveur de personnes en situation de handicap. Organisées par le Lions Club Niort-Venise Verte. Au programme de la 19ème édition :

– Départ :

9h30 : départ de la randonnée à pied 7 km

– de 8h30 à 9h30 retrait des dossards pour les coureurs

Départ de la course 10 km en individuel, relais ou équipe

Récompenses : Pour les 3 premiers au classement scratch hommes et femmes

Pour la 1ère équipe de relayeurs

Tirage au sort de bons cadeaux pour les coureurs. Toutes les épreuves sont ouvertes aux personnes à mobilité réduite. Bénéfices reversés au profit d’un organisme niortais œuvrant en faveur de personnes en situation de handicap. Pixabay

Complexe sportif des Gardoux 50 rue de la Levée de Sevreau Niort

dernière mise à jour : 2021-12-29 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Complexe sportif des Gardoux 50 rue de la Levée de Sevreau Ville Niort lieuville Complexe sportif des Gardoux 50 rue de la Levée de Sevreau Niort Departement Deux-Sèvres

Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/

Foulées du Lions Niort 2022-04-03 was last modified: by Foulées du Lions Niort Niort 3 avril 2022 Deux-Sèvres Niort

Niort Deux-Sèvres