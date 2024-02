FOULÉES DES 2 ÉCOLES D’AHUILLÉ Ahuillé, dimanche 24 mars 2024.

Les Foulées des 2 Ecoles 2ème édition

Les associations des parents d’élèves des écoles d’Ahuillé organisent pour une deuxième édition « Les Foulées des 2 Ecoles ».

Un parcours qui aura lieu que sur Ahuillé entre route et chemin. La course va traverser 3 lieux emblématiques d’Ahuillé !

ATTENTION SURPRISE le tracé ne sera dévoilé que le jour de la course !

INFOS PRATIQUES

· 2 parcours

– 5km pour les années 2010 et plus

– 10km pour les années 2008 et plus

· Il y aura 2 parcours enfant 1km pour les enfants nés entre 2015 et 2017 et 2km pour les enfants nés entre 2011 et 2014 | Départ à 11h

· Restauration et buvette sur place

· Inscriptions et informations sur Klikégo (cloture le 21 mars à 23h, majoration tarifaire appliquée pour les inscriptions à partir du 18/03)

• Retrait des dossards le samedi 23/03 de 16h à 18h et le dimanche 24/03 de 8h à 8h45 à la salle des Lavandières (lieu de départ de la course)

• Attention les licences FFF et Triathlon ne sont pas admises EUR.

Ahuillé 53940 Mayenne Pays de la Loire

