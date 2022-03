Foulées de St-Sébastien Sur Loire Stade René Massé, 27 mars 2022, Saint-Sébastien-sur-Loire.

2022-03-27

Horaire : 09:00 12:30

Gratuit : oui https://www.snac-athle.com/page/1254047-foulees-de-st-sebastien-sur-loire

Course 1 : 9h15 – 5 km – Filles et Garçons nés en 2006 et avant.Course 2 : 10h00 – 2 000 m – Filles et Garçons, catégories benjamins à minimes, nés entre 2007 et 2010 compris.Course 3 : 10h15 – 870 m – Filles et Garçons, catégorie poussins nés en 2011 et 2012.Course 4 : 10h30 – 870 m – Filles et Garçons, nés à partir de 2013. Les enfants pourront être accompagnés.Course 5 : 11h00 – 10 km – Filles et Garçons, catégories juniors à vétérans, nés en 2004 et avant.

Stade René Massé Saint-Sébastien-sur-Loire 44230

02 40 80 54 00 0680037789 https://www.snac-athle.com/page/1254047-foulees-de-st-sebastien-sur-loire