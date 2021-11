Spincourt Spincourt Meuse, Spincourt FOULÉES DE SPINCOURT Spincourt Spincourt Catégories d’évènement: Meuse

2021-12-04 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-04 RUE DES MARONNIERS CENTRE DE SECOURS

Spincourt Meuse Spincourt Les traditionnelles foulées de Spincourt reviennent pour petits et grands.

Au programme, une boucle de 6 km à faire à pied, en marchant ou en courant.

Le parcours sera ouvert aux canicross, c’est à dire à toutes celles et ceux qui voudront courir avec leurs chiens!

Le départ aura lieu à 15h.

Un parcours pour enfants aura lieu à 16h.

Une boisson sera offerte à chaque participant.

Le prix d’inscription est libre, toutes les recettes seront reversées au Téléthon. judo.spincourt@gmail.com +33 6 73 85 98 53 RUE DES MARONNIERS CENTRE DE SECOURS Spincourt

dernière mise à jour : 2021-11-23 par OT DES PORTES DE VERDUN

