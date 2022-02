Foulées de Saint-Germain 24è édition Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Germain-Laprade Haute-Loire «24ème Foulées de Saint-Germain » randonné pédestre et trail, organisées par l’association Les Foulées de Saint-Germain. Pédestre : 8 ; 12 km. Trail : 8 ; 13 ; 19 ; 24 km.

Inscription : sur place. Ravitaillement. Possibilité de repas à emporter (12h). lesfouleesdesaintgermain@gmail.com +33 6 98 40 58 33 https://www.lesfoulees43.fr/ complexe sportif avenue des sports Saint-Germain-Laprade

