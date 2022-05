Foulées de Pougues Pougues-les-Eaux Pougues-les-Eaux Catégories d’évènement: Nièvre

Pougues-les-Eaux

Foulées de Pougues Pougues-les-Eaux

2022-05-15

2022-05-15 – 2022-05-15

Pougues-les-Eaux Nièvre Pougues-les-Eaux Foulées de Pougues : départs et arrivées au Pavillon des Sources à Pougues les Eaux.

Inscription sur place dès 13h30.

5km, 10km, marche.

Départs entre 14h30 et 16h45.

Infos au 03.86.68.48.20 Pougues-les-Eaux

