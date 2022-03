Foulées de l’USMA Marmande, 3 avril 2022, Marmande.

Foulées de l’USMA Stade Dartiailh Avenue du Général Leclerc Marmande

2022-04-03 09:30:00 – 2022-04-03 Stade Dartiailh Avenue du Général Leclerc

Marmande Lot-et-Garonne Marmande

EUR 12 12 1ère Édition des Foulées de l’USMA.

Deux distances sont proposées : 10km et 20km.

– Inscription possible le jour de la course avant 9h

– En ligne https://chrono-start.com/events/les-foulees-de-lusma/

– Un repas « menu complet » est proposé au tarif de 12€ (sur réservation).

– Buvette sur place.

– Vestiaires et douches à disposition.

– Parkings à proximité du stade Dartiailh.

– Cadeaux pour tous les participants.

Course de 10 km & 20 km.

+33 6 98 77 08 71

