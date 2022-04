Foulées de Chaumussay

Foulées de Chaumussay, 28 août 2022, . Foulées de Chaumussay

2022-08-28 08:00:00 – 2022-08-28 18:00:00 – Le matin, diverses courses sous couvert CDR 37

– Brocante toute la journée

– Exposition dans la salle de fêtes.

fabruneau@yahoo.fr +33 6 67 93 14 30

Pixabay-jackmac34 dernière mise à jour : 2022-04-27 par

