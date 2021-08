Concarneau Concarneau Concarneau, Finistère Foulées Bleues Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

Foulées Bleues Concarneau, 19 septembre 2021, Concarneau. Foulées Bleues 2021-09-19 – 2021-09-19

Concarneau Finistère Concarneau Les Foulées Concarnoises vous accueillent sur un magnifique circuit en bord de mer, sur un parcours accessible à tous.

La course se déroule moitié sur route moitié sur chemin, avec toujours une grosse partie “vue sur la mer”. Elle emprunte la voie verte qui relie le Dorlett à Kerguéres. Un parcours très varié, aux paysages différents et sans grosses difficultés. +33 6 23 82 17 24 http://foulees-concarnoises.fr/ Les Foulées Concarnoises vous accueillent sur un magnifique circuit en bord de mer, sur un parcours accessible à tous.

dernière mise à jour : 2021-08-17

