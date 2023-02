Foulées amicales de Sendets, 19 mars 2023, Sendets Sendets.

Foulées amicales de Sendets

Place du village Sendets Pyrenees-Atlantiques

2023-03-19 – 2023-03-19

Sendets

Pyrenees-Atlantiques

Sendets

6 EUR L’association Sendets Sports Solidarité organise le 19 mars 2023 la 6 ème édition des « Foulées Amicales de Sendets » au profit de l’association Les Amis des Enfants du Monde (AEM).

Il s’agit d’une course de 6 km et d’une marche chronométrée sur un parcours identique, ouvertes aux hommes et aux femmes à partir de 16 ans ainsi que d’une course enfants.

+33 6 95 27 89 65

